В Кузбассе стартовал уникальный проект для демобилизованных бойцов «Бизнес для СВОих». Она предполагает помощь в начале или развитии собственного дела, пояснили в пресс-службе областного правительства.

«Программа построена так, чтобы дать нашим ветеранам все необходимое для старта. Эксперты Центра “Мой бизнес” помогут определиться с идеей и составить бизнес-план; опытные предприниматели проведут экскурсии по своим предприятиям; специалисты расскажут о том, как зарегистрировать бизнес, о мерах государственной поддержки. По итогам проекта 20 победителей получат грант на продвижение своего бизнеса», — отметил глава региона Илья Середюк.

Начинающим бизнесменам помогут определиться с направлением деятельности, проконсультируют по вопросам развития необходимых компетенций и решению потенциальных проблем.

Проект запустили в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.