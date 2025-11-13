Конкурсный трек «Государство» состоит из онлайн-курса с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практических заданий, тестирования и итогового собеседования. С его помощью у педагогов есть возможность лучше разобраться в системе государственного устройства, законах и истории России. Среди 41 победителя – директор городского классического лицея Кемерова Марина Щербакова и учитель обществознания из этого же учебного заведения Алексей Бедарев, под началом которого реализуются проекты по формированию у школьников активной гражданской позиции.



Победители пополнят кадровые резервы системы образования различного уровня, а также могут стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования». Проект «Флагманы образования» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК

