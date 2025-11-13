В России стартовал новый сезон конкурса управленцев «Лидеры России». Впервые проект проводится в командном формате — участниками станут управленческие команды по пять человек.

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку коллективов, способных эффективно решать сложные управленческие задачи. Регистрация открыта до 29 декабря 2025 года на сайте ЛидерыРоссии.рф.

«Сегодня почти все серьёзные задачи решаются командой. Новый формат позволяет оценить совместную работу и лидерские качества всего коллектива», — отметил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Участие доступно для команд из государственных органов, компаний, организаций и сборных команд, включая зарубежных участников. Победителей ждёт обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

Шестой сезон продлится до лета 2026 года: дистанционные этапы пройдут в январе-феврале, онлайн-полуфиналы — весной, очные финалы — в июне в Мастерской управления «Сенеж».

Более 1 млн заявок и 650 высоких назначений в предыдущих сезонах показали эффективность проекта в создании сети сильных управленцев.