Календарная зима в Кузбассе ещё не успела начаться, а коммунальщики уже вывезли более 5 000 кубометров снега с улиц городов и посёлков региона. Все это – последствия первых снегопадов.

В своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк сделал акцент, что местные жители недовольны работой коммунальных служб. Глава региона поручил главам организаций усилить работу.

– Зима, как всегда, пришла неожиданно для многих муниципалитетов. Об этом мне пишут кузбассовцы в соцсетях. Главам и Министерству дорожного комплекса необходимо оперативнее реагировать на сообщения жителей, усилить работу по очистке и отсыпке дорог, тротуаров, – написал Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в этом году муниципалитеты заготовили 141,4 тысячи тонн материалов для борьбы с гололедом. Также была подготовлена 1 681 единица техники для уборки.

Жителям региона напомнили, что о состоянии областных трасс можно обращаться в центр управления Дирекции автодорог Кузбасса, в случае с федеральными трассами – в диспетчерскую Сибуправтодора. Что касаемо жилых дворов, то жалобы можно оставить на горячую линию Госжилинспекции или на платформе «Кузбасс Онлайн».