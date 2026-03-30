В Кузбассе с 30 марта по 30 апреля пройдет межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Площадками для проведения соревнований станут шесть техникумов.

За звание лучшего профессионала будут бороться 124 конкурсанта и 124 эксперта-наставника из 50 регионов страны. Участники из Крыма, Татарстана, Башкортостана, Ставропольского края и Кузбасса первыми начнут конкурсные испытания. Они покажут своё мастерство в приготовлении кофе и чая на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума.

Также в апреле сборная Кузбасса примет участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в 33 субъектах России. Конкурсанты будут демонстрировать свои профессиональные навыки по более чем 100 компетенциям.