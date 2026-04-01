Губернатор Илья Середюк продолжает реализацию стратегии развития туризма в Кузбассе, направленной на выявление и продвижение перспективных направлений.

В рамках этой работы проводятся выездные сессии Министерства туризма и ГАУ «Агентства по туризму Кузбасса» в различных районах региона. На встречах с туроператорами и представителями бизнеса обсуждаются ключевые аспекты отрасли, а также меры государственной поддержки, предусмотренные национальным проектом «Туризм и гостеприимство», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание уделяется созданию летних туристических объектов и разработке новых туристических продуктов. Первые рабочие встречи состоялись в Гурьевском и Ленинск-Кузнецком округах, а также в городе Кемерово. Следующий выезд планируется в Белово.

Согласно исследованию «Индекс туристической привлекательности регионов России», Кузбасс занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по популярности среди туристов. Регион обладает значительным природно-рекреационным потенциалом, что позволяет развивать различные виды туризма, включая событийный, промышленный и горнолыжный.

Инфраструктура туризма в Кузбассе включает 465 классифицированных средств размещения, 22 туроператора, предлагающих более 200 маршрутов, а также 152 аттестованных экскурсовода и 51 инструктора-проводника. Для самостоятельных путешественников доступны 13 автомаршрутов, экскурсии на 80 промышленных предприятиях и 10 крупных событийных мероприятий. В зимний период функционирует 21 горнолыжный комплекс с общей протяженностью трасс более 100 км.

Одним из самых известных туристических объектов Кузбасса является спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», который по итогам IV национальной премии «Горы России» признан лучшим горнолыжным курортом Сибири и самым событийным горнолыжным курортом страны.

Транспортная инфраструктура региона также развита: функционируют два международных аэропорта, через север проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная трасса «Байкал», а Кемерово и Новокузнецк соединены высокоскоростной автомагистралью. Для дальнейшего развития туризма возможно расширение географии и частоты авиаперевозок.

В 2025 году Правительство РФ создало особую экономическую зону «Горная Шория», которая предоставляет инвесторам налоговые льготы и другие преимущества для реализации значимых проектов. Уже есть первые резиденты. Одним из перспективных направлений является создание межрегиональных национальных маршрутов, таких как «Кузбасс в сердце» и «Горная Шория. К детям тайги».