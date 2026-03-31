Кузбасские студенты и родители стали слушателями просветительских встреч, которые прошли в Лекториях Знания в КемГУ и КРИРПО им. А.М. Тулеева. О том, как традиционные духовно-нравственные ценности влияют на становление семьи, на лекции в Кемеровском государственном университете рассказал член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при президенте России по межнациональным отношениям Алексей Вайц. В этом вопросе он опирался на ключевой стратегический документ — Указ президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809.

«Именно в этом указе закреплены традиционные духовно-нравственные ценности, которые сегодня составляют основу государственной политики. Среди них — крепкая семья, историческая память, преемственность поколений, патриотизм и гуманизм. Но подлинная жизнь этих ценностей разворачивается не в чиновничьих кабинетах, а в каждой конкретной семье — в том, как родители говорят с детьми, как чтят старших и как берегут память о своих предках», — подчеркнул спикер.

С родительским сообществом Кузбасса Алексей Вайц пообщался на площадке КРИРПО им. А.М. Тулеева. Там разговор зашел о конфликте поколений и способах его преодоления. Лектор отметил, что причиной данной проблемы является разрыв связи между детьми, молодежью, взрослыми и стариками. Эту связь он называет «межпоколенческой подковой», которая если ломается, то искажается сознание, и начинается та самая война «отцов и детей».

«Конфликт поколений не решить разговорами и уступками. Его корень — в том, что у старших и младших нет общего будущего. А будущее — это живая связь: от стариков через взрослых к детям. Только когда мы опираемся на идеалы, сострадание и понимание своего предназначения, конфликт превращается в преемственность», — отметил Вайц.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Кемеровской области Ирина Кузнецова отметила, что такие лекции всегда находят живой отклик у слушателей.

«Студенты и родители не просто слушают — они включаются в диалог: задают вопросы, спорят, делятся личным опытом. Именно ради этого работает Российское общество «Знание». Мы видим огромный запрос на такие встречи — и будем продолжать работу в этом направлении, – подытожила Ирина Кузнецова.

Добавим, что проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети». С момента перезагрузки сообщество лекторов объединило уже 32 тысячи человек, которые провели свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ, а онлайн-трансляции с просветительских мероприятий, а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.