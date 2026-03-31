Выездные медицинские бригады, курсирующие по кузбасской глубинке, оснащены оборудованием, приобретенным по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

«В составе бригад – неврологи, кардиологи, пульмонологи, сосудистые хирурги, эндокринологи, офтальмологи и другие врачи узких специальностей. Они принимают пациентов в районных и городских больницах, в ФАПах, амбулаториях», – отметил глава региона Илья Середюк.

Помимо выездных медицинских бригад, укомплектованных специалистами областных больниц, в Кузбассе действуют передвижные фельдшерско-акушерские пункты, оборудованные электрокардиографами, спирометрами для оценки работы легких, акушерскими креслами и другой техникой. В прошлом году передвижные ФАПы выезжали 1710 раз и приняли 47,5 тысячи пациентов. В мобильных комплексах можно пройти флюорографию, маммографию, поставить прививки и даже получить стоматологическую помощь.

Все процедуры проводятся в порядке живой очереди. Графики работы передвижных комплексов можно посмотреть на сайте областного здравоохранения, где информация обновляется в первых числах каждого месяца.