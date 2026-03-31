Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил сельхозкооператив «Согласие» в Промышленновском округе. Здесь занимаются глубокой переработкой молока. Кооператив активно расширяет свои перерабатывающие мощности, и это во многом стало возможным благодаря государственной поддержке.

«За два года сельхозкооператив получил от государства более 12 млн рублей: субсидии на оборудование, спецтранспорт, закуп молока, компенсацию затрат на переработку, грант на приобретение фасовочно-упаковочной машины, охладителя молока и сыроплавителя. В результате – увеличил объемы переработки молока в 7 раз. Это тот случай, когда господдержка сработала на 100%. Мы помогаем кооперативам развиваться, а они берут на себя логистику, переработку и сбыт. Таким образом фермеры получают стабильный доход, покупатели — свежий продукт, а регион — налоговые отчисления в бюджет», — подчеркнул Илья Середюк.

В год кооператив собирает более двух тысяч тонн молока. Часть молока отправляется на крупный молочный завод для переработки, а остальное используется на месте. Ежедневно перерабатывается 6-7 тонн молока, из которого производят сметану, сливочное масло, йогурты, молоко, творог, молочные десерты и крафтовые сыры. Продукция кооператива реализуется в фермерских магазинах и заведениях общественного питания по всему Кузбассу.

По информации пресс-службы областного правительства, сельскохозяйственные кооперативы Кузбасса за 2024-2025 годы получили грантов и субсидий на сумму 71,5 млн рублей. В этом году объем поддержки составит 33 млн рублей.