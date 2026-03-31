Фестиваль, проводимый в рамках проекта «Многодетная Россия», сформирован на основе идей активного образа жизни, семейных спортивных традиций и совместных достижений. В течение года семьи могут попробовать свои силы и продемонстрировать творческие способности в видеоконкурсе «Спортивный движ», региональных семейных забегах «Многодетная миля», а также в интернет-акции «Мы в спорте», где россияне делятся фотографиями и видеороликами о своей спортивной жизни.

Фестиваль развивается и расширяет географию. В сезоне 2025 года к нему присоединились семьи из 74 регионов России, а на конкурсы было подано около 1300 фото- и видеоработ.

«Мы видим, как фестиваль растет вместе со своими участниками. Все больше семей показывают, как спорт становится неотъемлемой частью семейной жизни. Для нас важно, чтобы дети видели пример родителей, а семьи чувствовали поддержку друг друга. Именно так формируется культура здоровой и активной семьи», — отметила руководитель проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович.

В прошлом году в фестивале «Здоровая семья — сильная Россия» за награды боролись участники из 74 регионов, которые представили порядка 1,3 тысяч фото- и видеоработ. Кузбассовцы могут присоединиться присоединиться к новому сезону по ссылке https://xn—-etbdeabvzgddib1cl9lwa.xn--p1ai/sportfest.