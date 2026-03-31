В Киселевске прошло мероприятие «От индивидуальности к единству», участниками которого стали активисты молодежных объединений, представители молодежного самоуправления и члены молодежного совета.

На встрече основное внимание было уделено укреплению ценностей коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения среди молодежи. Участники обсудили важность совместных усилий с представителями ведущих молодежных и культурных организаций Кузбасса.

Во второй части мероприятия молодые люди разделились на команды. Их задача — научиться эффективно взаимодействовать в группе, проявлять креативность, находить компромиссы и поддерживать друг друга. Задания охватывали различные сферы деятельности: музеи, больницы, школы и кафе.

По завершении встречи организаторы подчеркнули, что участники не только улучшили свои навыки командной работы, но и глубже осознали значимость ценностей сильного и сплоченного общества. Проект продолжит свою работу в апреле.

Мероприятие прошло в рамках регионального социокультурного просветительского проекта «Мы — Россия. 17 ценностей» и было посвящено оду единства народов России, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным.