Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» вошла в нацпроект «Молодёжь и дети».

Новый сезон проекта запустили одновременно во всех муниципалитетах Кузбасса, где прошли открытые уроки, квизы, музыкальные вечери, мотивационные встречи с победителями и педагогами-наставниками.

«Для многих школьников Кузбасса участие в проекте «Большая перемена» – это первый серьезный шаг к достижению своих целей. Это возможность попробовать себя, поверить в свои силы и получить финансовую поддержку для реализации своей мечты. Особенно важно, что рядом с детьми на этом пути всегда находятся наставники Движения и родители, которые поддерживают и помогают», – отметила Евгения Козленко, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

В этому году к «Большой перемене» смогут присоединиться школьники 1-10 классов, студенты техникумов и колледжей, старшеклассники из других стран, а также команды образовательных организаций. Регистрация для учеников 1-7 классов открыта на сайте большаяперемена.онлайн до 30 мая 2026 года, а для старшеклассников и студентов прием заявок откроется в апреле.