Благодаря вводу в строй нового комплекса металлургический завод в Гурьевске вдвое увеличит выпуск мелющих шаров, которые используются в горно-обогатительной, цементной и другой промышленности как в России, так и за рубежом.

«Гурьевские металлурги показывают очень хорошую динамику развития производственной базы, которая напрямую отражается и на развитии всего города. Каждый такой проект – вклад в диверсификацию экономики Кузбасса, укрепление ее технологической независимости», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На заводе также собираются модернизировать отпускную печь, стоимость проекта оценивается в 30 млн рублей.

Фото: пресс-служба АПК