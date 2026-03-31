Налоговики Кузбасса напоминают жителям региона, что банковский кешбэк, то есть денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности, освобожден от НДФЛ.

Исключениями являются случаи, если кешбэк получен не в рамках публичной оферты, в рамках трудовых отношений или в качестве платы за оказание услуг. Кроме того, доходы от банков в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) облагаются НДФЛ. Причем сведения на этот счет в налоговые органы представляют банки. И узнать их можно в Личном кабинете физического лица – «Сведения о доходах» – «Проценты по вкладам».

Информацию банк предоставляет общей суммой всех полученных процентов по вкладам за год без разбивки по отдельным вкладам или счетам. Рассчитанный на этом основании налог будет включен в налоговое уведомление.

В ФНС уточнили, что НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год налоговыми органами еще не рассчитывался.