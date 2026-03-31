В Кузбассе продолжается подготовка к весеннему паводку. За уровнем воды в реках следят 59 гидропостов и 24 комплекса видеонаблюдения. Лед на водных артериях взорвали в Кемерове, Междуреченске, Мысках, Таштаголе и Юрге. Кампания по страхованию жилья, попадающего в зону возможного подтопления, охватила 1481 дом.

Также в Кузбассе проверили все 550 пунктов временного размещения, куда в экстренной ситуации эвакуируют людей из прибрежных зон. В них готовы принять около 124 тысяч человек.

«Чаще всего для пунктов временного размещения выделяются школы, клубы, санатории, спортивные объекты. В них легче обеспечить необходимые условия для проживания, включая тепло, питание, медицинскую помощь и связь. Для семей с детьми, насколько возможно, предусматриваем отдельные жилые комнаты, а также специализированный инвентарь: детские кроватки, пеленальные столы и коляски», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кузбассовцы могут узнать адреса ближайших пунктов временного размещения можно на официальных сайтах муниципалитетов.

