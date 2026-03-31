В Топках, Ленинске-Кузнецком и Белове социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители духовенства обсудили дальнейшее развитие проекта духовной поддержки семей участников СВО. Также прошли молебны о здравии. Проект «Любовью и единением» организован при поддержке Кузбасской митрополии, администрации областного правительства Кузбасса и Кемеровского муниципального округа. Кроме того, в нем задействованы спортивные федерации и меценаты. На предыдущих этапах проекта священнослужители, побывавшие на «ленточке», провели для подрастающего поколения уроки мужества, в территориях прошли военно-патриотические мастер-классы, спортивные турниры и поездки паломников по почитаемым местам.