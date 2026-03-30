В Томске состоялся XVI Сибирский муниципальный форум «Формируем будущее муниципалитетов вместе». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, а также эксперты из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, по его поручению, приветствовал гостей и участников. Александр Орехов подчеркнул, что программа форума направлена на повышение качества работы органов местного самоуправления и учитывает их интересы.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы система управления на местах была эффективной, обеспечивала реализацию прав граждан и способствовала росту их благополучия», — уверен он.

Одной из центральных тем форума стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Эксперты обсудили комплексные меры по психологической помощи, социальной адаптации, трудоустройству и организации бизнеса для этих категорий граждан.

В Кузбассе поддержка участников специальной военной операции и их семей является приоритетной задачей. Работа ведется системно при участии регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». В рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» совместно с Корпорацией МСП и общественной организацией «Опора России» реализуется программа «СВОй бизнес». Она предоставляет участникам спецоперации и их семьям бесплатное обучение основам предпринимательства.

В регионе также организуются выездные заседания межведомственной комиссии по помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Например, 18 марта в городе Белово прием провел губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Участники специальной военной операции и родственники погибших бойцов могут получить льготные жилищные кредиты под 5% годовых.

В муниципалитетах также активно проводятся мероприятия, направленные на адаптацию ветеранов через спорт и вовлечение их близких в совместные мероприятия и досуг.