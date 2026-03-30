Тимофей Ганжа — кузбасский ветеран, который продолжает служить делу, уже в новых условиях. В 2022 году он участвовал в специальной военной операции и был награждён медалью «За отвагу».

Сегодня Тимофей осваивает новые компетенции в рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс». Проект готовит ветеранов к руководящей работе в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях региона.

Параллельно Тимофей Борисович сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и активно участвует в работе Калтанского отделения «Боевого братства». Его профессиональный путь отмечен знаком «Шахтёрская доблесть» и Почётной грамотой Минэнерго России.

