Медсестра из Прокопьевского округа всю жизнь заботилась о пациентах, а с началом СВО без раздумий решила помочь бойцам своим опытом. В свой день рождения Валентина подписала контракт и уехала на передовую. Дома ждал младший сын, старший в тот момент служил по призыву. Фронт стал для неё школой мужества и новым жизненным опытом.

Вернувшись, она продолжила служение обществу. При поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» медсестра активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, делясь фронтовым опытом.

Сегодня Валентина Савченко — депутат Совета народных депутатов Прокопьевского округа и участница программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Подробнее — в видео.