С 2022 года в Кемеровской области реализуется программа, которая обеспечивает подключение всех государственных и муниципальных школ, а также учреждений среднего профессионального образования к высокоскоростному интернету. В 2026 году, согласно указу президента России, ответственность за выполнение этой задачи была передана региональным властям. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета региона.

На текущий момент высокоскоростной интернет уже доступен в 733 школах и 93 колледжах и техникумах Кузбасса. Из них 277 школ и четыре учреждения среднего профессионального образования находятся в сельской местности.

Единая сеть предоставляет доступ к государственным и местным информационным ресурсам, а также автоматически фильтрует контент, который может быть вреден или запрещен для детей.