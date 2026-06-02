В этом году за победу в региональном этапе национального конкурса «Лучший по профессии» боролись 125 специалистов, представленных в восьми номинациях. Лучшим электромонтерам, экскаваторщикам, бульдозеристам, газорезчикам, сварщикам и поварам награды вручил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Среди победителей — герои специальной военной операции Максим Ощепков и Альберт Валитов. Они стали лучшими в номинациях «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Второй старт». Впереди у ребят — всероссийский этап. Они там поделятся опытом, и покажут, что наши специалисты — лучшие в стране», – сказал глава региона.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится по поручению президента Российской Федерации в рамках нацпроекта «Кадры».

