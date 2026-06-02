В Осинниках возводят «умную» спортивную площадку по федеральному партийному проекту «Детский спорт» «Единой России». А в Ленинске-Кузнецком спортплощадку смонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Это не единичные проекты, такую работу мы ведем системно. В Прокопьевске на базе детского сада №103 начал работу Центр раннего физического развития детей. В поселке Новый Городок в Белове открылась спортплощадка с полем для мини-футбола и уличными тренажерами», – отметил глава региона Илья Середюк.

Губернатор добавил, что современных уличных спортивных площадок будет становиться все больше.

