Разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку к выпускным вечерам получат 235 школьников из малообеспеченных семей. На такую меру поддержку, которую региональные власти оказывают с 2014 года, могут рассчитывать только выпускники 11-х классов.

«Это лишь часть системной работы по поддержке семьи, созданию условий для профессиональной реализации молодых кузбассовцев у нас в регионе. Мы добиваемся того, чтобы ее результаты ощущал каждый из них», — прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Добавим, нынче школьные выпускные вечера в Кузбассе запланированы на 27 июня.

