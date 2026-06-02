На протяжении более чем полугода команды по всей России выполняли полезные задания, организовывали яркие события и воплощали в жизнь социально значимые проекты. По итогам 2 тысячи команд по всей России получат денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Полученные средства можно направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты. Кузбасс вошел в топ-10 субъектов РФ, получивших максимальные суммы денежных премий. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Движение Первых подвело итоги третьего сезона Конкурса первичных отделений. Это не просто соревнование, а платформа, где дети и молодежь реализуют свои идеи и проекты, развивают навыки командной работы и лидерства. 56 первичных отделения из Кузбасса стали победителями и получат в общей сложности 13,7 млн рублей федеральных средств на развитие. Для них конкурс стал реальным шансом внести свой вклад в развитие школ и муниципалитетов, что способствует укреплению местных сообществ и развитию молодежной политики в стране в целом», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

Так, 48 первичных отделений стали призерами в общей номинации «Лига возможностей». Еще 8 первичек стали призерами в специальной номинации «Первая лига». Среди абсолютных победителей по стране оказались всего пять команд, одна из которых – средняя общеобразовательная школа № 74 (Кемеровский ГО). Школа получит миллион рублей на развитие своего первичного отделения. Остальные первичные отделения Кузбасса получат от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Конкурс не только поддерживает проекты, но и формирует у участников активную гражданскую позицию. В рамках заданий, таких как «Код единства», приуроченного к Году единства народов России, команды реализовали просветительские мероприятия, посвященные истории и объединяющие роли русского языка. Он стал не только площадкой для реализации проектов, но и важным этапом в формировании системы наставничества и взаимопомощи.

Отметим, что первичные отделения Движения Первых открываются на базе школ, профессиональных образовательных организаций, вузов, организаций в области спорта и культуры, ресурсных центров, детских садов, детских домов, детских лагерей и других организаций. На сегодняшний день в Кузбассе создано 1024 таких отделений.