В Кузбассе на сегодняшний день действует 12 образовательных кластеров среднего профессионального образования. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, еще один кластер, «Цифровой Кузбасс», появится в Новокузнецке 1 сентября этого года. А в 2027 году в столице южной агломерации Кузбасса откроют кластер «Вектор образования», где будут готовить педагогов дошкольного, начального школьного, профильного школьного и дополнительного образования, а также специалистов в сфере коррекционной педагогики и физкультуры, в том числе адаптивной.

Образовательные кластеры в Кузбассе созданы по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

