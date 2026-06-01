Как отмечает в своем «Макс»-канале министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, на выбор жителям региона представлено 149 локаций в 24 территориях: парки, скверы, пешеходные тротуары и зоны отдыха. 86 объектов, набравших наибольшее число голосов, ждет реновация. Напомним: эта работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Между тем в регионе активно работают на тех объектах, за которые жители региона проголосовали в прошлом году. Так, в сквере Молодоженов в Рудничном районе Кемерова прокладывают пешеходные дорожки, отсыпан щебень, смонтированы поребрики. Появится новый тротуар от Ногинской, 8, до улицы Цимлянской в этом году. Завершен первый этап благоустройства в сквере «Уголек» в Кедровке, где заменили изношенное асфальтобетонное покрытие на пешеходных дорожках и тротуарную плитку. Благоустраивается тротуар вдоль улицы Пионер от ул. Марата до 1-й Аральской, 1а.

В Ленинске-Кузнецком облагораживается сквер у дома на ул. Ломоносова, 1а. В Тяжинском муниципальном округе в парке культуры и отдыха оборудуют игровые площадки. В Тайге в сквере на Мира на втором этапе благоустройства уже установлены скамейки и урны, дело за спортивной площадкой, монтируются светильники. В Новокузнецке тротуары обновляют сразу по нескольким адресам.

Напоминаем: проголосовать за объекты для обустройства в 2027 году можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтеров до 12 июня.