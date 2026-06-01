Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе, провел совещание по подготовке к отопительному сезону.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество аварий на тепловых сетях. Межведомственное взаимодействие в регионах округа было налажено под личным контролем Серышева.

«Нельзя заниматься сетями по остаточному принципу — от этого зависят жизни людей, здесь нет никакого преувеличения. Только вместе, сообща, мы сможем обеспечить надежное функционирование инфраструктуры, решение существующих проблем, выполнение стоящих перед нами задач», — подчеркнул Анатолий Серышев.

Полпред подчеркнул, что коммунальные системы должны быть приведены в порядок к осени, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры в зимний период.

Алексей Ересько, заместитель министра строительства и ЖКХ, обратил внимание на важность регулярных тренировок по ликвидации аварий. Эти мероприятия помогают муниципалитетам выявлять и устранять недостатки в работе.

Напомним, что в Кузбассе на ремонт и строительство объектов ЖКХ в этом году будет выделено более 6,6 млрд рублей.