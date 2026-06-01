Во всех муниципалитетах Кузбасса сегодня стартовала «Неделя детства» Движения Первых. Это значит, что в День защиты детей и следующие шесть дней для юных кузбассовцев будут проходить различные спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы, конкурсы и квесты.

В областной столице в Парке Победы имени Г.К. Жукова состоялся Фестиваль детства и юности, где участников поприветствовал глава региона.

– Сегодня мы отмечаем День защиты детей. К этому замечательному празднику приурочен Фестиваль Движения Первых с насыщенной программой. Все для того, чтобы вы смогли встретить лето по-настоящему ярко! Сегодня у нас еще одно значимое событие — мы даем старт летней оздоровительной кампании в Кузбассе. Отдых для ребят подготовили разнообразный, каждый сможет найти занятие по интересам — будь то спорт, творчество или наука. Общий принцип — летний досуг должен быть содержательным, помогать нашим ребятам получать новый опыт и знания, а организовано все должно быть безупречно, — сказал Илья Середюк.

В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна» и активистов Движения Первых. Кроме того, вступили в Движение и родители Первых.

А в пространстве #ПодМостом прошел образовательный лекторий. Слушатели узнали некоторые секреты психологии общения, научились понимать людей и справляться с конфликтами, а также познакомились со способами, как внедрить нейросети в учебу и жизнь.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, оздоровительная кампания Движения Первых на предстоящий летний сезон будет состоять из шести региональных смен, в том числе будет «Смена Первых: Дети героев» для детей участников СВО, а также порядка 400 муниципальных смен и традиционные Дни Первых. Состоятся и профориентационная смена «Курс на кузбасский вуз», и спортивный семейный фестиваль «Семейная команда», экологический фестиваль «Экопоток», региональный слет Юннатов Первых и многое другое.

Сегодня же стартовала и первая смена летнего лагеря — инженерные каникулы «Территория единства», посвященная Году единства народов России, от детского технопарка «Кванториум 42». А на базе детского сада № 103 в Прокопьевске открылся Центр раннего физического развития детей. Мастер-классы по рисованию, лепке и изготовлению открыток, а также игры и флешмобы устроили и в Доме детского творчества Прокопьевска.

Фото: пресс-служба АПК