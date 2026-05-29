Школу №8 в Анжеро-Судженске капитально отремонтировали 3 года назад. Во всех кабинетах смонтировали цифровое оборудование, на пришкольной территории обустроили современные спортплощадки. В итоге школа №8 вошла в топ-6 лучших школ Кузбасса

«Коллектив учреждения смог вывести на образцовый уровень и творческую работу, и патриотическое воспитание, и спортивные активности. Здешние выпускники стабильно показывают высокую успеваемость», – отметил Илья Середюк в соцсетях.

Губернатор добавил, что хорошая материальная база вместе с грамотно выстроенным учебным процессом позволяют давать качественное образование во всех муниципалитетах Кузбасса.

