Делегация китайских инжиниринговых компаний совершила рабочий визит в Кузбасс. Его главным итогом стала договорённость о подготовке предварительного технико-экономического предложения по строительству в регионе производства продуктов углехимии с высокой добавленной стоимостью. Китайские инженеры получили запрос на расчёт ключевых параметров: масштаб производства, объём инвестиций, формат совместного предприятия.

Поездка стала ответом на визиты кузбасских учёных и промышленников в КНР, когда представители Регионального координационного центра, НОЦ «Кузбасс – Донбасс», КузГТУ, СибГИУ и бизнеса провели переговоры с инжиниринговой компанией и подписали соглашения с Шаньсийским энергетическим институтом и Институтом углехимии Китайской академии наук.

Ключевым объектом осмотра стал открытый на базе КузГТУ Центр инженерных разработок по углехимии (ЦИР). Это уникальная для России площадка полного цикла, объединяющая КузГТУ, ФИЦ угля и углехимии СО РАН, СибГИУ, ДонГТУ, НОЦ «Кузбасс – Донбасс» и научных партнёров из Москвы, Иркутска, Томска, Новосибирска и Китая. Центр располагает 12 аналитическими приборами и 9 пилотными установками – от петрографического комплекса и хроматографов до пиролизной системы, газификационной установки и реактора синтеза Фишера-Тропша.

Это позволяет моделировать полный цикл переработки угля: пиролиз (спецкоксы, пеки, сорбенты, катализаторы), газификацию с получением синтез-газа и продуктов органического синтеза (аммиак, метанол, водород, моторные топлива), а также прямое ожижение угля в жидкие углеводороды. Ведутся переговоры с 18 компаниями, включая Полюс-проект, РУСАЛ, ГНИИХТЭОС и НИИграфит. Готовность ЦИР проводить опытно-конструкторские работы и масштабировать технологии делает его научно-технологическим ядром будущего завода с иностранным участием.

Помимо лабораторной базы, китайские специалисты посетили ряд угольных предприятий и провели переговоры с руководителями ПАО «Кокс», КАО «Азот» и группы компаний «ДорХан». Таким образом, партнёры оценили всю цепочку – от добычи сырья до потенциальных потребителей продукции глубокой переработки.

Кузбасские специалисты с 2025 года налаживают сотрудничество с научно-производственными организациями Китая. Ответный визит китайских партнёров и их готовность детально просчитывать параметры будущего завода подтверждают, что сотрудничество переходит в практическую плоскость. Собственные наработки кузбасских учёных, интерес бизнеса и компетенции мирового лидера углехимии – всё это сходится здесь. Для региона это перспективная возможность для выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью, создание высокотехнологичных рабочих мест, диверсификация экономики и стабильные налоговые поступления.