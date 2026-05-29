В ходе выездного личного приема в Анжеро-Судженска глава региона Илья Середюк пообщался с участниками СВО и их близкими. К губернатору обратились не только анжеро-судженцы, свои вопросы задали также жители семи муниципалитетов, в том числе Березовского, Чебулинского и Яшкинского округов. К примеру, жена ветерана спецоперации попросила помочь в организации санаторного отдыха для дочери. А жена пропавшего без вести бойца обратилась с просьбой обеспечить мать военнослужащего благотворительным углем.

«Мы специально проводим выездные приемы с участием представителей министерств и ведомств. Это помогает нашим героям получить помощь на месте, без необходимости ездить в областной центр. А нам это позволяет увидеть ситуацию вживую, узнать о существующих проблемах из первых рук», – отметил губернатор Кузбасса.

Всего в ходе приема поступило свыше 70 обращений. Кроме того, Илья Середюк обсудил насущные вопросы с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества».

