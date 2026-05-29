В Кузбассе завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Участники демонстрировали творческие работы, делились историями создания своих семей, успехами, интересными моментами жизни, опытом воспитания детей, традициями, а также создавали презентации и видеоролики.

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Золотая семья», «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Сельская семья», «Семья защитника Отечества».

В номинации «Золотая семья» победу одержали кемеровчане Рогожины. Владимир Семёнович и Надежда Михайловна в ноябре будут отмечать золотую свадьбу. У них четверо дочерей, сын и 14 внуков. Лучшей многодетной семьёй стали Гордиенко из Кемеровского муниципального округа. Денис и Екатерина женаты 20 лет, воспитывают четверых сыновей и двух дочерей. В номинации «Семья — хранитель традиций» победили Михайловы из Мариинска. Андрей и Яна вместе 16 лет, у них двое детей.

Лучшей сельской семьёй признаны Черновы из посёлка Калининский Мариинского округа. Евгений и Елена уже 26 лет занимаются пчеловодством, а история их семейной пасеки насчитывает более 200 лет. В номинации «Семья защитника Отечества» победили Сусловы из Березовского. Дмитрий и Александра воспитывают троих детей. Их семейная военная династия насчитывает более 100 лет.

Теперь кузбасские семьи будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. Награждение победителей Всероссийского конкурса пройдёт в октябре в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.