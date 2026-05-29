Подведены итоги открытого регионального кубка губернатора Кузбасса по беспилотным авиационным системам.

На базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства свои навыки демонстрировали юные операторы БАС, а также опытные пилоты со всего региона. В течение двух дней они соревновались в гонках с препятствиями и выполняли задачи по мониторингу местности — как на виртуальных симуляторах, так и в реальной полетной зоне.

Состязания проходили по двум возрастным категориям – юниоры 12-16 лет и основная 16-35 лет. Соревновались в трех направлениях: «Пилотирование», «Мониторинг (симулятор)» и «Мониторинг (полетная зона)».

В результате абсолютным победителем среди юниоров стал воспитанник центра дополнительного образования детей Прокопьевска Сергей Каськов. Он одержал победу в направлении «Пилотирование» и занял третье место в направлении «Мониторинг».

Другой обучающийся прокопьевского центра Денис Бауэр одержал победу среди юниоров. Он занял первое место в направлении «Мониторинг».

Победителем в основной категории стал студент юргинского техникума машиностроения и информационных технологий Иван Пономаренко. Он занял первое место в направлении «Мониторинг (полетная зона)» и второе место в направлении «Пилотирование».

В направлении «Пилотирование» первое место у Владимира Усачева из Центра опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

В направлении «Мониторинг (симулятор)» первое место завоевал Егор Аничкин из КузТАГиСа.

