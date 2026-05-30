Сегодня, 30 мая, исполняется 92 года нашему великому земляку, легендарному космонавту Алексею Леонову, первому человеку в мире, вышедшему в открытый космос. Он вдохновил тысячи мальчишек отправиться покорять небо, но есть люди, которых увлекла за собой его любовь к живописи. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Среди них – Татьяна Алексеевна Чускова из Тисуля. В один из приездов Алексея Архиповича на малую родину, совсем юной Татьяне удалось с ним встретиться. Ее поразила простота, доброта и удивительная теплота этого человека», – написал Илья Середюк.

Леонов рассказывал, что всегда любил рисовать. В тот момент девочка дала себе слово: она станет художником. Не просто научится живописи – будет учить других. И сдержала обещание.



В итоге она окончила художественную школу, получила педагогическое образование, много лет преподавала в Тисульской детской школе искусств, а не так давно возглавила ее. Сегодня школа носит имя Алексея Архиповича – с его личного разрешения.

«По инициативе космонавта здесь уже 12 лет проводят конкурс детского рисунка, который вышел на международный уровень. Лучшие работы ежегодно выставляют в аэропорту Кемерово, который тоже назван именем нашего великого космонавта», – рассказал губернатор.

