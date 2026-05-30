Во время рабочей поездки в Анжеро-Судженск губернатор Кузбасса Илья Середюк ознакомился с процессом производства на Анжеро-Судженском химико-фармацевтическом заводе ООО «Авексима Сибирь» и новыми технологиями, которые внедряет «Анжерский машиностроительный завод».

«Развитие этих предприятий очень важно для системной диверсификации экономики Кузбасса. У обоих есть серьезный потенциал для расширения производства, но каждому из них нужна поддержка. Будем делать все возможное, чтобы их программы развития и обновления получали все необходимое содействие», — отметил Илья Середюк.

На предприятии «Авексима Сибирь» глава региона проинспектировал новую линию по выпуску лекарств в ампулах, обсудил с руководством итоги модернизации предприятия, а также планы по расширению ассортимента препаратов.

«За два года предприятие запустило новую линию по производству лекарств, создало 19 рабочих мест и освоило выпуск дополнительных лекарственных форм. На модернизацию оборудования только в текущем году выделено более 45 млн рублей. Это вклад в здоровье кузбассовцев и реальный пример эффективного импортозамещения», — подчеркнул Илья Середюк.

В нынешнем году предприятие освоило производство полного цикла мягких лекарственных форм и суппозиториев. Также здесь продолжается обновление оборудования. В планах — замена системы водоподготовки для нестерильной продукции.

На местном машиностроительном заводе за последние годы создали отечественный очистной комбайн. Кроме этого, освоили выпуск широкой линейки приводных редукторов, которые нужны не только в горной промышленности, но и в других отраслях.

«Анжерский машиностроительный завод» в следующем году отмечает 120 лет со дня основания. Завод ведет полный цикл работ: от проектирования и изготовления до ремонта сложной техники для шахт. Особое внимание уделяют качеству продукции и собственным разработкам, что особенно важно в контексте импортозамещения», – сказал губернатор.

