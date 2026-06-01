1 июня в Кузбассе стартовала летняя оздоровительная кампания и параллельно начались экзамены – ЕГЭ и ОГЭ. Нынче в регионе в лагерях отдохнут около 100 тысяч детей. Персонал снабдили памятками с алгоритмами действий при различных чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарах. Что касается экзаменов, то нынче в Кузбассе ЕГЭ сдают 10,5 тыс. выпускников, ОГЭ – 32,5 тыс. ребят. Первые испытания по химии, истории и литературе проходят сегодня.

На аппаратном совещании губернатор напомнил о необходимости обеспечить безопасность детей как на отдыхе, так и на экзаменах.

«Детские площадки должны быть приведены в порядок. К сожалению, мы не всегда достойно и своевременно с этим справляемся. Поэтому мы должно уделить особое внимание этому вопросу, тщательно проверить парки, аттракционы, пляжи. Отдельно – пришкольные и загородные лагеря. За состояние таких мест буду строго спрашивать. Также главам муниципалитетов необходимо проверить пункты сдачи экзаменов, особенно на расположенные в отдаленных территориях. Необходимо везде организовать медицинское сопровождение», – подчеркнул Илья Середюк.

Всего в регионе подготовят 332 пункта сдачи ОГЭ и 84 пункта проведения ЕГЭ. Они оборудованы металлоискателями, кнопками экстренного вызова полиции и автоматической пожарной сигнализацией.

Фото: пресс-служба АПК