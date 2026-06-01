В кинотеатре «Юбилейный» состоялся благотворительный показ мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», организованный Комитетом по развитию молодежного предпринимательства Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» совместно с легендарной российской киностудией.

Мероприятие было приурочено сразу к двум значимым событиям — Дню российского предпринимательства и 90-летнему юбилею киностудии «Союзмультфильм».

Гостями кинотеатра стали более 250 человек, в том числе 115 детей. Особое внимание организаторы уделили семьям участников специальной военной операции — мероприятие посетили почти 50 таких семей.

С приветственным словом к гостям обратилась председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Евгения Ращук. Она поблагодарила партнеров проекта за поддержку инициативы и отметила важность объединения усилий бизнеса, общественных организаций и государственных структур ради семейных ценностей и детства.

Участников мероприятия также поприветствовали исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» в Кузбассе Дмитрий Некрасов, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кемеровской области — Кузбассе Ирина Иванова и начальник отдела стратегических проектов Министерства финансов Кузбасса Алла Силукова.

После официальной части начался показ специальной программы киностудии «Союзмультфильм», посвященной финансовой грамотности и кибербезопасности. Через знакомых и любимых героев авторы мультфильмов в доступной форме рассказывали детям о важных правилах обращения с деньгами и безопасного поведения в цифровой среде.

Особенно эмоционально зрители встречали персонажей из «Простоквашино». Самые маленькие гости с радостью узнавали любимых героев на экране, а ребята постарше с интересом следили за приключениями Шарика, Матроскина, Дяди Федора и улыбались забавным ситуациям, в которые они попадали. Маленькие зрители неоднократно реагировали смехом и живыми эмоциями, а после показа родители благодарили за возможность совместить семейный отдых с полезным образовательным контентом.

«Мы хотели показать, что бизнес в Кузбассе — это про людей, а не только про деньги. Что предприниматели умеют дарить радость и объединять семьи. И что традиции, культура и забота о детях — это то, ради чего стоит собираться вместе даже в самые занятые дни», — отметила Евгения Ращук.

Для Комитета по развитию молодежного предпринимательства этот проект стал уже вторым совместным мероприятием с киностудией «Союзмультфильм». Организаторы отмечают, что подобные инициативы позволяют не только создавать яркие семейные события, но и формировать культуру предпринимательства через социально значимые проекты в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Показ прошел при поддержке ПАО «Сбербанк», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Фонда «Защитники Отечества». Генеральным партнером проекта выступил Медицинский центр «Мегаполис». Партнерами мероприятия стали РА «Рекламаркет», Дом танцев «House of Dance», юридическая компания «САГА», творческое объединение АиК, компания «Эпоха», Дом креативной терапии и Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю».

Фото предоставлены организаторами.