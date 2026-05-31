С профессиональным праздником химиков Кузбасса поздравил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что эта отрасль промышленности является очень важной для региона, а ее сила заключается, прежде всего, в людях. Причем довольно часто это целые трудовые династии. Например, только на кемеровском «Азоте» таких династий насчитывается 114.

Глава региона рассказал о семье Щегловых-Костроминых, общий стаж которой составляет уже более 170 лет. Восемь членов этой династии стали работниками предприятия, пятеро из них трудятся в настоящее время.

А начало династии химиков положил ветеран войны Николай Яковлевич Белкин. Он в 1958 году переехал из деревни Воскресенка в Кемерово и пришел на предприятие в железнодорожное подразделение. Его дело продолжила племянница Светлана Щеглова, которая с 1983 отработала в компании рекордные в династии 43 года. Там же женщина встретила мужа Александра, с которым они прожили вместе 30 лет. Продолжателем династии стал их сын Андрей, старший мастер в цехе главного механика.