В преддверии Дня защиты детей участники регионального сообщества клуба «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Кемеровской области – Кузбассе присоединились к межрегиональной акции «Лидеры – детям» клуба «Эльбрус» и организовали ряд мероприятий для семей с детьми: семейные праздники, мастер-классы и экскурсии.

Мероприятия прошли сразу в двух городах Кемеровской области – Кузбасса. В программу вошли семейные праздники с развлекательной программой, познавательные мастер‑классы по лидерству и краеведению, экскурсии в исторические места и музеи, творческие встречи с известными земляками, викторины на знание истории родного края, а также благотворительная акция по передаче книг в городские библиотеки.

Так, в Новокузнецке активисты регионального сообщества «Эльбрус», Клуба лидеров Кузбасса, организовали семейный праздник в Школе № 12 – старейшей школе города, которую возглавляет финалистка конкурса «Лидеры России» Президентской платформы, эксперт и наставник конкурса «Большая перемена» Мария Кузенская. Участники реготделения пришли на встречу семьями и начали с экскурсии по школьному народному музею, которому уже больше 60 лет. «Здесь каждая витрина – страница истории, каждый экспонат хранит чью-то судьбу. А потом мы провели два мастер-класса в рамках проекта «Академия лидерства» клуба «Эльбрус», исполнив мечту организовать подобные уроки для наших близких», – отметила замруководителя реготделения клуба «Эльбрус» по Новокузнецку Анна Гордеева.

Мария Кузенская провела урок «Боевая слава», Анна Гордеева – «Связь поколений». Завершилась встреча душевным чаепитием и сладкими подарками. Дочь Анны Гордеевой – Мария, финалистка конкурса «Знание. Лектор» в номинации «Юный лектор», – поделилась впечатлениями: «Понравилось, что мы были всей семьёй! А еще я впервые увидела настоящий дрон. Запомнились викторина и, конечно, чаепитие в конце».

В Кемерове финалист конкурса «Лидеры России» Роман Григорьев, депутат Парламента Кузбасса, региональный координатор федерального проекта «Городская среда», инициатор городского урбан-марафона «Меняй» для студентов, передал библиотекам Кузбасса книги. В числе переданных изданий – «Парламент Кузбасса: история и современность», отражающее ключевые этапы развития законодательной власти и современные достижения региона, а также детские книги местной писательницы Екатерины Тюшиной, чье творчество посвящено родному краю, его истории и людям. Передача книг прошла в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодёжи, которую возглавляет финалистка «Лидеров России» Наталья Майнгардт.

«Детские книги Екатерины Тюшиной помогут юным читателям ближе познакомиться с Кузбассом, его традициями и богатым наследием. Особое место занимает книга «Парламент Кузбасса: история и современность» – важное издание, отражающее ключевые этапы развития законодательной власти и современные достижения Кузбасса. Поддержка библиотек и пополнение их фондов качественной краеведческой литературой – это вклад в просвещение, сохранение исторической памяти и воспитание уважения к родному краю. Пусть каждая подаренная книга найдёт своего благодарного читателя!», – отметил Роман Григорьев, участник регсообщества клуба Лидеров России «Эльбрус» в Кузбассе, депутат Парламента Кузбасса.

Межрегиональная акция «Лидеры – детям» клуба «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединила лидеров России, готовых делиться опытом, знаниями и теплом с подрастающим поколением. В рамках акции участники клуба организуют мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств у детей, укрепление семейных ценностей, просвещение и знакомство с историей и культурой родного края. Кроме того, организуются благотворительные миссии в дома ребёнка, социальные приюты и специализированные учреждения: участники сообщества «Эльбрус» передают необходимые вещи, организуют праздничные мероприятия и развивающие занятия для воспитанников этих учреждений. Клуб «Эльбрус» стремится вдохновлять детей на новые достижения, показывать им возможности самореализации и создавать условия для гармоничного развития.