Ровно три года назад в Кемеровской области был открыт филиал фонда «Защитники Отечества». Специалисты оказывают помощь ветеранам СВО и их семьям в получении мер поддержки.

«За это время мы выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Главная сила фонда — люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники — все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими», – отметила председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Кузбассе за три года работы сотрудники фонда помогли решить вопросы по 99% поступивших обращений и взяли на сопровождение порядка 3 тысяч вернувшихся домой бойцов, а также членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Большую поддержку им также оказывают социальные координаторы, которых в регионе задействовано 88.

«Это ключевая часть первой линии помощи нашим ветеранам и их близким: социальные координаторы ежедневно общаются с ними, в индивидуальном порядке разбирают их проблемы, сопровождают на каждом этапе реабилитации. Причем некоторые из них – сами ветераны», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что, помимо правовой поддержки, фонда «Защитники Отечества» содействует ветеранам СВО в получении медицинской и психологической помощи.

