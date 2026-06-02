С 26 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде проходил финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств. Кузбасс представляли три образовательные организации.

По итогам соревнований наши ребята завоевали две серебряные медали в командном зачёте. По компетенции «Коллаборационный дизайн» серебро досталось конкурсанту Вадиму Пятову (ГПОУ «Юргинский технологический колледж» им. Павлючкова Г.А.), его эксперт-наставник — Анастасия Алексеевна Чусовитина. По компетенции «Дизайн интерьера» второе место заняла конкурсантка Ульяна Александровна Скрипченко (ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, геодезии и строительства»), её эксперт-наставник — Мария Германовна Рудых.

Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей финала поздравил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Движение «Профессионалы», которое мы развиваем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, даёт возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения «Профессионалы». Они уже предложили более 50 тысяч стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призёров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!» — заявил вице-премьер.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.

«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призёров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку «отлично» за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное – финал чемпионата «Профессионалы» – это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», — рассказал Сергей Кравцов.

В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трёх городах. В Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге в августе пройдёт финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре – декабре состоится финал по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».

Партнёрами финала в Нижнем Новгороде выступили 99 компаний. Финал второй год подряд принимал Нижний Новгород.

Площадкой для ключевых событий финала стал Федеральный технопарк профессионального образования. Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил:

«Миссия федеральных технопарков профобразования – транслировать новейшие требования индустрии в образовательный процесс. На соревновательных площадках в Нижнем Новгороде были апробированы инновационные технологии, которые уже завтра лягут в основу обновлённых программ СПО. Около пяти тысяч человек посетили профориентационные мероприятия: школьники приходили вместе с родителями, чтобы выбрать профессию будущего».

Участники из дружественных стран высоко оценили уровень и сложность заданий финала, а также их прикладной характер для индустрии. Традиционно наибольшее количество зарубежных участников представляли Китайскую Народную Республику, а также республики Казахстан и Беларусь.

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе среднего профессионального образования. Перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.