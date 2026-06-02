«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, которое прошло уже в 17-й раз. По всей стране в процедуре приняли участие более 10 миллионов человек, которые определили кандидатов для участия в выборах различных уровней.

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предварительное голосование остается одной из самых эффективных предвыборных практик и демонстрирует высокий уровень вовлеченности граждан в политические процессы.

«Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них наша партия руководствуется принципом — все решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, на участие в предварительном голосовании по всем уровням выборов было подано 22 тысячи заявлений. Конкурс на выборах кандидатов в Госдуму РФ составил 11,6 человека на место, на региональных выборах — семь человек на место.

Медведев также отметил высокий уровень доверия со стороны граждан:

«Более 10 миллионов человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия».

Особое внимание — участникам специальной военной операции. На все уровни выборов заявились более 1300 ветеранов СВО, а победителями предварительного голосования стали 480 из них. Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны смогут успешно проявить себя как в электоральной работе, так и на государственной службе.

Предварительное голосование прошло в электронном формате с обязательной верификацией через портал Госуслуг и, как подчеркнул председатель партии, без нарушений. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре и отметил важность проявления гражданской позиции уже на предварительном этапе выборов.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев напомнил, что предварительное голосование позволяет определить наиболее сильных кандидатов для участия в основных выборах:

«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления».

В Кузбассе электронное предварительное голосование прошло по выборам кандидатов в Госдуму РФ, Кемеровский и Новокузнецкий горсоветы народных депутатов, дополнительным выборам в Законодательное Собрание региона, а также муниципальным выборам в 12 территориях.

В процедуре приняли участие 447 кандидатов. Свои голоса на сайте PG.ER.RU отдали более 162 тысяч жителей региона.

По итогам голосования по выбору кандидатов, которые примут участие в выборах в Госдуму по одномандатным округам, наибольшую поддержку получили действующие депутаты Вячеслав Петров, Павел Федяев, Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Партийный список кандидатов возглавили Ирина Гусева, Алексей Савин, Дмитрий Тулеев, Денис Рыбаков и Надежда Ильина.

Секретарь Кузбасского регионального отделения партии, сенатор Алексей Синицын подчеркнул, что в списке представлены как опытные политики, так и новые лица:

«Прежде всего, я говорю о героях СВО, выдвинувшихся на выборы разного уровня».

Окончательные списки кандидатов утвердят на первом этапе съезда «Единой России», который состоится 28 июня.