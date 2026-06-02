В Барнауле завершилось первенство Вооружённых Сил по армейскому тактико-стрелковому многоборью среди граждан допризывного возраста.

Всероссийские соревнования проходили на территории Стрелково-стендового комплекса «Алтайский стрелок». В них приняли участие 18 команд из разных регионов России. Всего в соревновании было более 100 участников.

Кузбасс на престижных соревнованиях представила команда филиала Центра «ВОИН» в Кемеровской области – Кузбассе. В нее вошли четыре курсанта под руководством инструктора-методиста Валерия Баранова.

Кузбасским стрелкам нужно было пройти ряд испытаний с использованием тактического огневого комплекса имитации стрельбы. Упражнения также включают в себя специальные задачи по оказанию первой помощи, метанию гранат и ножей.

Открыл соревнования Генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы России Артем Травкин.

«Состязания среди допризывной молодёжи проводятся впервые в истории нашего вида спорта. Это стало возможным благодаря совместным усилиям нашей федерации и Центра «ВОИН», скреплённым соглашением о сотрудничестве», — сказал Артём Травкин.

Как отметил директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко в этом году организация значительно усиливает представительство на различных федеральных состязаниях. Это и Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», и Всероссийские военно-тактические соревнования «ПУТЬ ВОИНа», и турниры под эгидой Минобороны России.

По результатам напряженных соревнований первым в дисциплине «Одиночные упражнения» стал курсант кузбасского филиала Центра «ВОИН» Алексей Смирнов. Он прошел обучение в Центре «ВОИН» по программе «Огневая подготовка» и является активным участником патриотических движений и клубов, состоит в команде «Барс Воин».

В целом команда филиала Центра «ВОИН» в Кузбассе заняла 6 место.