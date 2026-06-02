В Новокузнецке стартовал XXXIV Международный горнопромышленный форум и специализированные выставки «Уголь России и Майнинг», «Недра России», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «ПромТехЭкспо».

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, участниками стали 535 компаний из России, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, Турции, Индии и Австралии.

«Особое внимание приковано к развитию углехимии – это перспективнейшее направление развития угольной отрасли, и активность обсуждения на секции показывает, что участники рынка верят в ее потенциал. Кузбасс уже работает в этом направлении, у нас есть конкретные проекты по внедрению новых способов глубокой переработки сырья», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На церемонии открытия форума состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «БЕЛАЗ», УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «Б-24».

Фото: пресс-служба АПК.