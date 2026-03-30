Автомобилисты в нашей стране стали все чаще приобретать машины напрямую у иностранцев. С виду вроде бы все законно: при заключении договора покупатель передает пачку банкнот продавцу из рук в руки. Но расплата наличными деньгами может повлечь за собой санкции со стороны налоговой службы. Многие считают, что способ расчета значения не имеет. Однако покупателю и продавцу это заблуждение может обойтись в дополнительные траты до 40% от стоимости автомобиля.

Мы узнали у начальника контрольного отдела УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу Анастасии Харченко, какие опасности таит оплата наличными при покупке автомобиля у иностранных граждан.

– Анастасия Дамировна, почему приобретать машину у иностранца за наличные деньги – дело рискованное?

– Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» любая передача денежных средств между резидентом и нерезидентом является валютной операцией. При этом не имеет значения, в какой валюте вы расплачиваетесь – рубли, доллары или иная валюта. Закон устанавливает обязательный для соблюдения порядок расчета к таким сделкам. То есть расчеты должны производиться только в безналичной форме – через банк.

– Кто считается нерезидентом при заключении сделки?

– Важно понимать, что с точки зрения валютного законодательства, нерезидентами признаются иностранные граждане, у которых нет гражданства России и вида на жительство в Российской Федерации. Это правило распространяется на всех иностранцев, даже если он приехал из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Армения и др.) и длительное время безвыездно проживает в России. Если вы покупаете машину у такого продавца, вы обязаны провести расчет с ним через банк.

– На какие сделки эти нормы распространяются? Или все ограничивается только приобретением машины?

– Требование безналичной оплаты касается не только покупки автомобилей. Оно действует в отношении любых сделок с нерезидентами, включая приобретение недвижимости и земельных участков.

– А если сделку ведет не сам продавец непосредственно, а его представитель?

– Ситуация не меняется, даже если иностранец действует через представителя по доверенности. Если интересы нерезидента представляет гражданин РФ по доверенности, все требования валютного законодательства сохраняются. Представитель действует от имени доверителя-нерезидента, поэтому расчеты все равно должны проходить через банк.

– Чем грозит несоблюдение установленного правила расчетов?

– Оплата покупки с нарушением установленного порядка расчетов с нерезидентами является незаконной валютной операцией. Кодексом об Административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф за расчеты в наличной форме. Размер составляет от 20 до 40% от суммы сделки. Причем штраф может быть наложен как на покупателя, так и на продавца.