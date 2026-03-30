Губернатор Кемеровской области провел встречу с руководством компании, которая работает в сфере розничной торговли продовольственными товарами и постепенно наращивает свое присутствие в регионе. Как отметил Илья Середюк, сеть магазинов «Пятерочка» и «Чижик» насчитывает в Кузбассе уже 414 магазинов. При этом есть намерение довести эту цифру до 500. Кроме того, В Кемеровском округе открыт логистический центр компании, где трудятся 400 сотрудников.

– Видим системный экономический эффект: с 2022 года налоговые поступления в областной бюджет от деятельности компании увеличились в три раза и сегодня составляют почти 500 млн рублей ежегодно, – отметил глава региона.

Илья Середюк также рассказал, что перед федеральным ритейлером поставлены конкретные задачи в плане увеличения на прилавках продукции кузбасских производителей, а также по расширению сети в сельских территориях и малых городах.