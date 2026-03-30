С начала года четыре проходческие бригады шахты имени 7 Ноября Новая АО «СУЭК-Кузбасс» совместными усилиями преодолели рубеж в 1 километр горных выработок. Работы ведутся комбайнами избирательного действия на пласте «Сычевском-1».

Мартовский результат работы подготовительных бригад превысил 350 метров. Наилучшие показатели среди трудовых коллективов продемонстрировали бригады Ивана Пономарева и Павла Серова. Они не раз становились лидерами производственных соревнований среди проходчиков, ведущих работы на комбайнах избирательного действия.

Высокую оценку эти коллективы получили на 29-м корпоративном заседании клуба «Проходчик». При подведении итогов работы подготовительных бригад было отмечено, что в 2025 году шахта имени 7 Ноября Новая одной из первых досрочно выполнила годовой план. Это достижение положительно сказалось на общих производственных показателях. Отдельно отметили бригаду Ивана Пономарева, которая перевыполнила задание по проходке и заняла второе место в соревновании по проведению горных выработок в группе «В».

Стабильно высокие темпы проходческих работ — ключевое условие бесперебойной деятельности угольного предприятия и выполнения стратегических задач Компании по добыче. А слаженная работа проходческих бригад шахты по своевременному проведению подготовительных выработок позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.