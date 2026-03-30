Кузбасс передал Горловской горбольнице №2 автомобиль, благодаря чему участковые врачи теперь могут оперативно доезжать до лечащихся на дому пациентов.

«Также привезли больше 12 тысяч литров питьевой воды, перевязочные материалы, капельницы, медикаменты», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В рамках подписанного между городами-побратимами Горловкой и Прокопьевском соглашения о сотрудничестве в сфере образования в Донбасс отправили 13 ноутбуков, купленных на средства прокопьевских педагогов. Также учителям Горловки помогут с организацией ЕГЭ и ОГЭ.

Учитывая, что украинская артиллерия повредила водопровод в Горловке, местным жителям очень кстати пришлась доставленная из Кузбасса питьевая вода.

