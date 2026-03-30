В Кемеровской области активно развивается служба подготовки будущих родителей. Занятия проходят в родильных домах и поликлиниках, что обеспечивает удобство для всех жителей региона.

В Клиническом консультативно-диагностическом центре имени И.А. Колпинского организованы курсы на трех площадках: в акушерско-гинекологическом отделении (пр. Октябрьский, 53/1), поликлинике №2 (пр. Московский, 37) и поликлинике №10 (ул. Красноармейская, 115). Это позволяет охватить жителей разных районов Кемерово.

Особое внимание уделяется участию отцов: всё больше пар хотят, чтобы супруг присутствовал при родах. Программа ориентирована не только на женщин, но и на мужчин, которые узнают, как изменится семейная жизнь после рождения ребёнка и как поддержать свою супругу.

Отдельный раздел программы посвящён грудному вскармливанию. В нём рассматриваются вопросы питания младенцев в первые месяцы и подчёркивается важность естественного вскармливания.