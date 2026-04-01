Диссертационный совет по юридическим наукам создан в нашем регионе впервые. Он будет действовать на базе КемГУ совместно Алтайским государственный университетом. Возглавлять его будет ученый из Кузбасса, профессор Юрий Ким. На базе КемГИК создан совет по теории и истории культуры и искусства. Там будут защищаться научно-педагогические кадры.

«Раньше нашим ученым – правоведам и культурологам – приходилось ездить на защиту диссертаций в другие регионы. Теперь же получить ученую степень можно в Кузбассе. Это поможет сохранить молодых специалистов, дать им возможность развиваться дома и укреплять нашу научную школу», – отметил глава региона Илья Середюк.

